Bangkok'taki alışveriş merkezi saldırısının şüphelisinin ebeveynleri özür diledi

Bangkok'taki bir alışveriş merkezinde yaşanan kanlı saldırının 14 yaşındaki şüphelisinin ebeveynleri, yasal süreçte tam işbirliği sözü vererek özür açıklaması yaptı. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmiş ve beş kişi yaralanmıştı.

BANGKOK, 7 Ekim (Xinhua) -- Bangkok'taki bir alışveriş merkezinde yaşanan kanlı saldırının 14 yaşındaki şüphelisinin ebeveynleri, Cuma günü bir özür açıklaması yayımlayarak yasal süreçte tam işbirliği sözü verdi.

Silahlı saldırının ardından Tayland hükümetince kurulan Durum Komuta Merkezi'nden yayımlanan açıklamada, "Oğlumuzun Siam Paragon Alışveriş Merkezi'ndeki eylemleri sonucunda yakın zamanda meydana gelen silahlı saldırının mağdurlarından, hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerinden en içten şekilde özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Şüphelinin, Salı günü Bangkok'taki ünlü alışveriş merkezinde etrafa ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş ve beş kişi yaralanmıştı. Çin'in Bangkok Büyükelçiliği, olayda Çinli bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve bir vatandaşın da yaralandığını teyit etmişti.

Olay yerinde polisin tutukladığı şüpheli, cinayet de dahil olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya. Tayland Adalet Bakanı Thawee Sodsong, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şüphelinin bir çocuk cezaevine gönderildiğini söyledi.

Şüphelinin ebeveynleri yaptıkları açıklamada, "Kefalet başvurusunda bulunmadık, zira gerçeklerin ortaya çıkması ve aynı kanlı olayın bir daha tekrarlanmaması için yetkililerle tam olarak işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Açıklamada, "Bu olaydan dolayı derin üzüntü ve şok içerisindeyiz. Sorumluluğu tamamen üzerimize alıyoruz. Ayrıca yasal işlemlerle ilgili olarak polis, hükümet yetkilileri ve gerekli her türlü kurumla işbirliği yapmaya söz veriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Aile yaptığı açıklamada bu olayın etkilerini azaltma ve telafi etmeye yönelik her tür çabaya da destek sözü verdi.

Tayland'da şok etkisi yaratan saldırı sonrasında hükümet, silah kontrolünü sıkılaştırma gibi önlemler alacağını açıklamıştı.