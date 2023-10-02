Haberler ›› Dünya ›› Banff Ulusal Parkı'nda Ayı Saldırısı: Çift Yaşamını Yitirdi

Banff Ulusal Parkı'nda Ayı Saldırısı: Çift Yaşamını Yitirdi

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff Ulusal Parkı'nda gerçekleşen ayı saldırısında bir çift hayatını kaybetti. Park yetkilileri, GPS cihazı üzerinden gelen uyarı sonrası olay yerine ulaşmaya çalıştı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geç kaldı. Saldırı sonrası bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenlerini buldu ve saldırgan ayıyı öldürdü. Yetkililer, bu tür saldırıların nadir görülen olaylar olduğunu belirtirken, kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayıların aç olabileceğini de vurguladı.