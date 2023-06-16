Baltık Denizi'nde NATO tatbikatı başladı

Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen Baltops-23 tatbikatı çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya'ya ait F-16'lar ile Almanya'dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi'ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

NATO bünyesinde 1972 yılından bu yana Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen Baltops tatbikatı, bu yıl 4 Haziran'da başladı. Geniş çaplı deniz tatbikatı Baltops-23'e bu yıl 20 ülkeden 50 gemi, 45'ten fazla uçak ve 6 bin personelin katılım sağlıyor. Batıl Denizi bölgesinde kara, hava ve deniz operasyonlarının yürütülmesine katılan ülkeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenen tatbikata Türkiye ise Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-16 uçağı ve Deniz Kuvvetlerinden iki karargah subayı ile katılım sağlıyor. Tatbikat çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya'ya ait F-16'lar ile Almanya'dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi'ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi. NATO Hava Komutanlığı sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. - TALLİNN