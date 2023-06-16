Üye Girişi
Haberler
Baltık Denizi'nde NATO tatbikatı başladı

Baltık Denizi'nde NATO tatbikatı başladı

Dünya Haberleri

Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen Baltops-23 tatbikatı çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya'ya ait F-16'lar ile Almanya'dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi'ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen Baltops-23 tatbikatı çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya'ya ait F-16'lar ile Almanya'dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi'ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

NATO bünyesinde 1972 yılından bu yana Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen Baltops tatbikatı, bu yıl 4 Haziran'da başladı. Geniş çaplı deniz tatbikatı Baltops-23'e bu yıl 20 ülkeden 50 gemi, 45'ten fazla uçak ve 6 bin personelin katılım sağlıyor. Batıl Denizi bölgesinde kara, hava ve deniz operasyonlarının yürütülmesine katılan ülkeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenen tatbikata Türkiye ise Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-16 uçağı ve Deniz Kuvvetlerinden iki karargah subayı ile katılım sağlıyor. Tatbikat çerçevesinde ABD Donanmasına ait FA-15, Türkiye ve Polonya'ya ait F-16'lar ile Almanya'dan Tornado savaş uçakları, Baltık Denizi'ndeki tatbikata katılan gemiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi. NATO Hava Komutanlığı sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. - TALLİNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Baltık Denizi Polonya Almanya Türkiye Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title