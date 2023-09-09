Balkan Ülkeleri Fas'taki Deprem İçin Taziye Mesajları Paylaştı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya ve Kosova, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları paylaştı. Depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu ve yardım teklif edildi.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya ve Kosova, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, " Fas'ta çok sayıda insanın hayatını kaybettiği yıkıcı bir depremin meydana geldiği bilgisinden çok sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Komsic, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği paylaşımında yaralılara acil şifa diledi.

Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Fas'ı vuran yıkıcı depremde yaşanan acılar ve can kayıplarıyla ilgili haber, beni derinden etkiledi. Bosna Hersek vatandaşları ve kendi adıma, kurbanların ailelerine ve dost Fas halkına derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Becirovic, paylaşımında Fas için gerekli her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fas'ta meydana gelen korkunç deprem haberini üzüntüyle aldım, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından, Fas'ta hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Vucic, "Depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum. Faslı yetkililerin, bu trajedinin üstesinden kararlılıkla geleceklerine inanıyorum." paylaşımında bulundu.

Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle taziye dileklerini ileterek, ülkesinin Fas'ın yanında olduğunu belirtti.

Hırvatistan

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Fas halkının acısını paylaştıklarını ifade ederek, yardım göndermeye hazır olduklarını kaydetti.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da sosyal medya platformu X hesabından, "Bu zor dönemde düşüncelerim Fas halkıyla birlikte. Kurbanların ailelerine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Bütün dayanışmamız ve desteğimiz Fas'la." paylaşımında bulundu.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Fas'taki depremden etkilenenlere güç ve şifa dileklerini ilettiği X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bugün sevdiklerini kaybeden ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kosova halkı, bu trajik dönemde Fas halkıyla dayanışma içindedir." ifadelerine yer verdi.

Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 1037 kişi hayatını kaybetti, 721 kişi yaralandı.