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Balıkesir'de Yaz Kur'an Kursları Tamamlandı

Dünya Haberleri

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, camilerde başlayan Yaz Kur'an Kursları tamamlandı ve ilk hatim cemiyeti Ören Camisi'nde yapıldı. Hatim yapan ikizler için dua edildi ve vatandaşlar tarafından kutlandı. Ayrıca, Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklar da çeşitli ikramlarla desteklendi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, camilerde başlayan Yaz Kur'an Kursları tamamlanırken, hatim cemiyetleri de başladı. İlçenin ilk hatim cemiyeti de Ören Camisi'nde yapıldı.

Burhaniye'de camilerde başlayan Yaz Kur'an Kursları tamamlandı. İlk hatim duası da Ören Camisi'nde yapıldı. Hatim yapan Mustafa Berat Öztürk ile ikizi Ahmet İhsan Öztürk için dua yapıldı. İmam Kadir Özdemir hatim duası yaparken, camiyi dolduran vatandaşlar da, Kur'an-ı hatmeden ikizleri kutladı.

Öte yandan, çok sayıda vatandaş da sezon boyunca Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocukları yalnız bırakmadı. Her gün dondurmadan pastaya kadar çeşitli ikramlar yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Balıkesir Ören Dünya Haberler

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