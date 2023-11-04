Balıkesir'de Trafoya Düşen Yıldırım Orman Yangınına Neden Oldu
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına müdahale ediliyor.
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde, trafoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ormana sıçradı. Orman yangınına müdahale ediliyor.
Yangın, akşam saatlerinde Kepsut ilçesine bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi'nde çıktı. Trafoya yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya