Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Macarlar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 5 uçak, 18 arazöz, 9 şu ikmal aracı, 6 iş makinesi sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.