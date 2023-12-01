Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazı öncesinde Filistinli vatandaşlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medyadan "Filistin halkı için dua edeceğiz" çağrısı üzerine Balıkesir'de Filistinli vatandaşlar için dua edildi.

Geçtiğimiz gün resmi sosyal medya hesabından "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz" açıklamalarına yer veren Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nde cuma namazı öncesinde Filistinli vatandaşlar için dua edildi. - BALIKESİR