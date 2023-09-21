Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahraman İtfaiyecileri Libya'da Arama Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi sebebiyle 20 binden fazla kişinin kaybolduğu Libya'da gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, arama tarama faaliyetlerinin yanı sıra AFAD tarafından gönderilen çadırlarla da bölgedeki insanlara yardım sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi nedeniyle 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 20 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya'da Türkiye'den giden diğer Türk ekipler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor.

Belediyeye ait üç araç ve 10 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi bölgede bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da Türkiye'den gönderilen AFAD'a ait çadırlardan yaşam alanları oluşturuluyor.

Ekipler, kuruma ait çöp konteynerlerinin da oluşturulan çadır kentlere dağıtımını gerçekleştirdi.