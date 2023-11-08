Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 3. yılı kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla havai fişek gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi sokaklarda gösteriyi izlerken, sevinç gösterileri yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla havai fişek gösterileri düzenlendi.

Azerbaycan'daki "Zafer Günü" kutlamaları, akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri ile devam etti.

Bakü'deki gösteriyi binlerce kişi sokaklarda izledi. Bakülüler, bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda bir taraftan havai fişek gösterisini izlerken, bir taraftan da sevinç gösterisinde bulundu.

27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan'ı mağlup ederek işgal altındaki topraklarını kurtarmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarihle aynı olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.