Bakü'de İş Merkezinde Patlama: 7 Kişi Kurtarıldı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 5 katlı bir iş merkezinde meydana gelen patlamada, binada hasar oluştu ve 7 kişi kurtarıldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.
AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de 5 katlı bir iş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, başkent Bakü'ye bağlı Nerimanov ilçesindeki 5 katlı iş merkezinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, binada hasar oluştuğu ve 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Yetkililer, patlama ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.