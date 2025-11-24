Haberler

Bakü'de İş Merkezinde Patlama: 7 Kişi Kurtarıldı

Bakü'de İş Merkezinde Patlama: 7 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 5 katlı bir iş merkezinde meydana gelen patlamada, binada hasar oluştu ve 7 kişi kurtarıldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de 5 katlı bir iş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, başkent Bakü'ye bağlı Nerimanov ilçesindeki 5 katlı iş merkezinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, binada hasar oluştuğu ve 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Yetkililer, patlama ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
