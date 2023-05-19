Bakü'de 19 Mayıs törenle kutlandı

Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da katıldığı törende, öğrenciler şiir ve marşlar söyledi, dans gösterileri yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik müşavirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları okundu. Öğrencilerin şiir ve marşlar söylediği törende dans gösterileri yapıldı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla yapılan gösteri izleyicilerden alkış aldı.

"Bu aziz vatan bizlere Atatürk, milli mücadele kahramanları ve aziz şehitlerimizin emanetidir"

Törende konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Anadolu topraklarının kurtuluşu, özgürlük ve bağımsızlık ateşini yakmak için 19 Mayıs 1919'da başlayan yürüyüşün 23 Nisan 1920'de milletin iradesinin de temsil edildiği bir parlamentonun kurulmasıyla çok daha büyük kararlılığı, yurt geneline yayılan bir mücadelenin başlangıcı olduğunu kaydetti. Bu yönüyle 19 Mayıs'ın istiklal mücadelesinin başladığı gün olarak tarihte yerini aldığını vurgulayan Bağcı, "İstiklal mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla anıyor, rahmet diliyoruz. Bu aziz vatan bizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele kahramanları ve aziz şehitlerimizin emanetidir. Kuruluşunun 100'üncü yılında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelen biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktayız. Atatürk gençlere, 'Wençler cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' demişti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları 100'üncü yılında bugün dünyanın ilk 20 büyük ülkesinden, ekonomisinden birisine dönüşmüş bir Türkiye'yi inşa etmiştir. Dünyanın en güçlü ordularından birisine sahip olan bir Türkiye vardır" diye konuştu.

"Amacımız, bu cumhuriyeti daha da ilerilere taşımak"

Büyükelçi Bağcı, "Aynı şekilde bugün 146 büyükelçiliği ile 257'ye ulaşan temsilciliği ile dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağını korumuş güçlü bir Türkiye vardır. İnşallah birliğimiz, amacımız, niyetimiz, mücadelemiz ve gençlere emanetimiz bu Cumhuriyeti daha da ilerilere taşımak, güçlü lider ülke Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir. Tekrar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda futbol ve basketbol müsabakalarında dereceye giren öğrencilere Büyükelçi Bağcı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer tarafından ödülleri takdim edildi. - BAKÜ