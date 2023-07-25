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Bakan Yumaklı, Yunanistan'da hayatını kaybeden pilotlar için taziye mesajı yayınladı

Dünya Haberleri

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden iki Yunanlı pilot için taziye mesajı yayınladı. Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağındaki iki pilotun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Komşu ülke Yunanistan'ın ve Yunan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Dünya genelinde orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren tüm kahramanları saygıyla anıyorum' ifadelerine yer verdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden iki Yunanlı pilot için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağındaki iki pilotun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum. Komşu ülke Yunanistan'ın ve Yunan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Dünya genelinde orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren tüm kahramanları saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Dünya

Tarım ve Orman Bakanı Yunanistan Pilot Dünya Haberler

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