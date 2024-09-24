Bakan Yumaklı'dan Azerbaycan'da İklim Krizi Üzerine Görüşme

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan temasları kapsamında Fevkalade Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile görüştü.

Bakan Yumaklı, görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşim, Azerbaycan Fevkalade Haller Bakanı Sayın Kemaleddin Haydarov ile küresel çaptaki iklim krizi, orman yangınları ve kuraklık konularına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik misafirperverliklerinden ötürü değerli mevkidaşıma teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.