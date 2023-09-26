Bakan Yumaklı, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü'de Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü'de Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.