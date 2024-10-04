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Bakan Yılmaz Tunç Azerbaycan'da Başsavcı Aliyev ile Görüştü

Bakan Yılmaz Tunç Azerbaycan'da Başsavcı Aliyev ile Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'da resmi temasları çerçevesinde Başsavcı Kamran Aliyev ile görüşerek adli iş birliği konularını ele aldı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Başsavcı Kamran Aliyev ile görüştü.

Bakan Tunç, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile görüşmesine ilişkin, "Azerbaycan'daki resmi temaslarımız kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev ile görüştük. Birbirine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olan ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Hukukun üstünlüğünü esas alan iş birliğimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye, ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Yılmaz Tunç Azerbaycan Başsavcı

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