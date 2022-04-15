Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı - Haberler

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Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Almanya resmi ziyareti kapsamında çeşitli etkinliklere katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün akşam Berlin Büyükelçiliği'nde Türk STK temsilcileri ve Türk basın mensuplarıyla birlikte iftar yaptı.

Almanya resmi ziyareti kapsamında çeşitli etkinliklere katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün akşam Berlin Büyükelçiliği'nde Türk STK temsilcileri ve Türk basın mensuplarıyla birlikte iftar yaptı. Bakan Yanık "Ramazan ruhunu, iftar sofralarının neşesini Büyükelçiliğimizde yaşadık" dedi.

Bakan Yanık, dünkü programında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ni ziyaretten sonra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Şehitlik Camii ve Kültürevini gezdi.

Berlin'de yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık ve bakım hizmetlerinin yapıldığı Dosteli Huzurevi'ni ziyaret eden Bakan Yanık, "Dünyanın her yerinde vatandaşlarımızın sorunlarını takip ediyor, çözmek için yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz" dedi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi ziyaretine bugün Köln kentinde devam edecek.  

 


Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Bakan Yanık, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftara katıldı

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Derya Yanık, Almanya, Berlin, Türk, Dünya, Haberler

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