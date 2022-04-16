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Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Köln kentine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cuma namazı çıkışı Almanya'da yaşayan Türklerle sohbet etti, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Köln kentine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cuma namazı çıkışı Almanya'da yaşayan Türklerle sohbet etti, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yanık, "Almanya ziyaretimizin ikinci gününde, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faaliyetlerimizi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dün akşam Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) iftar yemeğine katıldı. Bakan Yanık "Uluslararası Demokratlar Birliği'nde (UID) olduğu gibi gittiğimiz her ülkede, katıldığımız her etkinlikte, orada yaşayanların temsilini sağlayan sivil toplum örgütlerine kulak vermeyi önemli buluyoruz" dedi.


Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sivil Toplum Kuruluşları, Derya Yanık, Almanya, Cuma, Dünya, Haberler

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