Bakan Yanık, Köln kentini ziyaret etti

Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında dün Köln kentine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cuma namazı çıkışı Almanya'da yaşayan Türklerle sohbet etti, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Yanık, "Almanya ziyaretimizin ikinci gününde, Köln Başkonsolosluğu'nda STK temsilcileriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faaliyetlerimizi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştiriyoruz" dedi.