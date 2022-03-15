Bakan Yanık: Kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66'ncı Oturumunun "Çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları: küreselden yerele bütüncül ve entegre eylemler yoluyla eşitliği ilerletmek" başlıklı Bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakan Yanık, toplantıda iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin her zamankinden daha sık yaşandığını belirterek "Kadınların bakış açılarını sürece dahil etmek önem arz ediyor. Nüfusun artması ve gıdaya olan yüksek talep nedeniyle, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yıkıcı etkiler daha belirgin hale geldi. Bu nedenle iklim değişikliğine küresel tepkimizi tamamen etkili kılmak için hem erkeklerin hem de kadınların eşit düzeyde liderliğine ihtiyaç var" dedi.