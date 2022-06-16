Bakan Yanık: Kadının insan haklarını, müzakere konusu bir siyasi araç olarak görmüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İsviçre'nin Cenevre kentinde CEDAW 8. Dönemsel Ülke Raporu Yapıcı Diyalog Süreci toplantısında kapanış konuşması yaptı. Bakan Yanık, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, temel bir insan hakları sözleşmesi olarak CEDAW'ın etkin uygulanmasının öneminin, silahlı çatışmalar, iklim sorunları ve salgın hastalıklar gibi kadınlar ve kız çocukları için mevcut küresel zorluklar nedeniyle arttığını vurguladı. Bakan Yanık konuşmasında "Kadının insan haklarını, müzakere konusu bir siyasi araç olarak değil, acilen ulaşılması gereken temel hedef olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

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Demirören Haber Ajansı / Dünya