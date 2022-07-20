Bakan Yanık, Azerbaycan'da Otizm Merkezi'ni ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışma ziyareti sebebiyle bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ortak ve Sağlam Otizm Merkezi'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışma ziyareti sebebiyle bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ortak ve Sağlam Otizm Merkezi'ni ziyaret etti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 3 günlük resmi ziyarette bulunan Bakan Yanık, Ortak ve Sağlam Otizm Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Demirören Haber Ajansı / Dünya Derya Yanık Azerbaycan Bakü Dünya Haberler

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