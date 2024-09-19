Bakan Vedat Işıkhan Fransa'da OECD ile Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti.

Bakan Işıkhan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Cormann ile görüşme yaptığını ifade ederek, "Fransa programımız kapsamında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Sayın Mathias Cormann ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. 2026 yılında ev sahipliğini yapacağımız OECD Beceriler Zirvesi ile mevcut iş birliklerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Kendilerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.