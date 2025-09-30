Bakan Uraloğlu: TDT ülkeleri olarak küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'da 'Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar 8'inci Toplantısı Sonuç Bildirisi'ni imzaladıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar 8'inci Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ulaştırma bakanları ile TDT Genel Sekreteri katıldı. Toplantıda açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz" ifadelerini kullandı.

Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaati önceleyen bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bunu yaparken yol güvenliğine yönelik iş birliğimizi yeniden ele almalı, sürüş ve dinlenme sürelerinin denetimine ağırlık vermeli ve yeterli TIR parkı altyapısını bölgede tesis etmeliyiz" dedi.

Kombine Taşımacılık Anlaşmasının da Türkiye'deki onay süreçlerinin 2024 yılı Ocak ayında tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, diğer tüm üye ülkelerde de onay süreçlerinin tamamlanmasının akabinde yürürlüğe girmesiyle ortak somut kazanımları bir an evvel görmeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, "Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız" diye konuştu.

'YILLIK 200'ÜN ÜZERİNDE DÜZENLİ BLOK KONTEYNER TRENİ İŞLETİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'nun da Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için önemli olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Orta Koridor ve BTK Demir İpek Yolu üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında başlatılan blok konteyner treni taşımaları devam ediyor. Çin-Türkiye arasında Orta Koridor ve BTK Demiryolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz" dedi.

'ORTA KORİDOR GELECEK ON YILLARDA DÜNYA TİCARETİNİN KALBİNDE YER ALACAK'

Bugün Orta Koridor'un sadece Türk dünyasının değil, küresel ticaretin de en stratejik güzergahlarından biri olarak öne çıktığını ifade eden Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı en kısa ve güvenli şekilde birbirine bağlayan bu güzergah, gelecek on yıllarda dünya ticaretinin kalbinde yer alacaktır" diye konuştu.

ZENGEZUR BAĞLANTISI ÜZERİNDEN YENİ FIRSATLAR

Bölge için önem taşıyan Zengezur Bağlantısı üzerinden yeni fırsatların da ortaya çıktığını ve bu bağlantının Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıdığını söyleyen Uraloğlu, "Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan kara ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağını ve tüm bölge ülkelerinin bundan istifade edeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

TOPLANTI NETİCESİNDE SONUÇ BİLDİRİSİ İMZALANDI

Bakan Uraloğlu, toplantının neticesinde, 'Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar 8'inci Toplantısı Sonuç Bildirisi' imzalandığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bildiri kapsamında Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru boyunca ulaştırma ve transit operasyonlarını geliştirmek için gerekli eylemleri üye devletler olarak sürdürme taahhütlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Uraloğlu, "Hazar Denizi'nde deniz taşımacılığında etkin iş birliği için alınan tedbirleri, demir yolu vagonu sayısının artırılması ve ek kargo hacimlerinin çekilmesi yoluyla destekleme hususunda mutabık kaldık. Bu amaçla, Hazar Denizi'nde kargo feribotlarının ortaklaşa başlatılmasına ilişkin önerileri tartışmak ve hazırlamak üzere üye devletlerden ilgili paydaşların katılımıyla bir uzman toplantısı düzenlenmesi kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Demir yolu idareleri arasında pratik iş birliğini, deneyim ve en iyi uygulamaların değişimini ve karşılıklı çıkarlara dayalı olarak ulaştırma ve lojistik alanında ortak projelerin uygulanmasını teşvik etme konusunda mutabık kaldıklarını da belirten Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı üzerinden taşınan kargo hacmini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

DİJİTALLEŞME VE KOMBİNE TAŞIMACILIK

Uraloğlu, "e-İzin ve e-TIR sistemlerinin tanıtılması ve e-CMR sistemi yönündeki çalışmaların yoğunlaştırılması da dahil olmak üzere, TDT üye devletlerinin ulaştırma prosedürlerinin dijitalleştirilmesi konusundaki deneyim alışverişinde bulunacağız" dedi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI KIRGIZİSTAN'DA

Bakan Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlar 9'uncu Toplantısı'nı ise 2026 yılında Kırgızistan'da gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.