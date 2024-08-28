Bakan Uraloğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşmede, adada hayata geçirilen projeler ve yapılacak yeni yatırımların planlanması ele alındı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu açıklamasında, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'i ziyaret ettik. Adada hayata geçirilen projeleri inceleyip, yapılacak yeni yatırımların planlanması ile ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz'in kalbi konumundaki 5 asırlık Türk yurdu Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir" dedi.