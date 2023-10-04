Bakan Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Karabayev ile görüştü (2)

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile görüştü. Görüşmede; iki ülke arasındaki denizcilik, karayolu, havacılık ve haberleşme sektörlerindeki konular ele alındı.

Uraloğlu, Kazakistan ve Türkiye'nin ortak bir tarihi paylaşan aynı kültürden gelen ve aynı dil soyuna sahip kardeş ve dost iki ülke olduğunu belirterek, "Kazakistan ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri haline gelmiştir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz yıllar içinde artmış ve 2022'de toplam ticaret hacmimiz 5 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Ulaştırma ve lojistik alanında ülkelerimizin yürüteceği işler sayesinde bu hacmin daha da artacağından kuşkum yok" diye konuştu.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Bakan Uraloğlu, görüşmede karayolu taşımacılığında Türkiye ve Kazakistan arasında teati edilecek tek tip ve üçüncü ülkeden taşıma izin belge sayısının arttırılmasıyla iki ülke arasında hem geçen sene hem de bu sene karayolundan taşınan yüklerin yüksek hacimlere ulaşmasının çok önemli ve başarılı bir adım olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Anlaşılan o ki, biz yetkili otoriteler olarak ulaştırma sektörünün önünü ne kadar açarsak, yük trafiğimiz ve ticaretimiz bir o kadar artıyor. Bu yüzden ikili ve transit taşıma belgesi kotalarının kaldırılmasının hem taşımacılık hem de ekonomilerimiz açısından son derece büyük faydalar getireceğinden kuşkum yok" dedi. Geçtiğimiz sene kasımda imzalanan 'Yol Haritası'nda da transit taşıma serbestleştirilmesinin teşvik edilmesi yönünde ortak irade ortaya koyulduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Elektronik Geçiş Belgesi, yani 'e-Permit' sisteminin temelini de bu toplantıyla atabileceklerini söyleyerek, e-Permit, fiziksel belge olmadan taşımayı mümkün kılan bir sistemdir. Özbekistan'la e-Permit sisteminin pilot sürecini tamamladık ve kotalarımızı belirledik. Azerbaycan'la da bu sistemi hayata geçirmek üzerine görüşüyoruz. Orta Koridor'da önemli bir transit konuma sahip olan Kazakistan'la da bu sistemi kullanarak hem dijitalleşmede ilerleme kaydedebilir hem de kota ve belgelerin getirdiği bürokratik evrak yükünü hafifletebiliriz" diye konuştu.

GEÇİŞ KOTALARININ YÜKSELTİLMESİ

Bakan Uraloğlu, transit taşımalarda kota yetersizliğine dikkati çekerek, kısa vadede geçiş belgesi kotalarının yükseltilerek, sorunun aşılacağını umduğunu kaydetti. Uraloğlu, bu konuda ayrıca geçiş belgelerinde uygulanan 1 aylık geçerlilik süresinin 2 aya çıkartılması gerektiğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Kazakistan topraklarının büyüklüğü düşünüldüğünde maalesef bu süre sürücülerimiz için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu çözmek için, geçiş belgesi geçerlilik sürelerinin 2 aya çıkartılması gerekmektedir. İnanıyorum ki diğer alanlardaki iş birliğimizde olduğu gibi bu hususları da çözüme kavuşturacağız."

ORTA KORİDOR MEMNUNİYETİ

Bakan Uraloğlu, mevkidaşı Bakan Karabayev ile görüşmesinde Orta Koridor'un aktif kullanımı ile ilgili Türkiye ile Kazakistan'ın her platformda üstlendiği çalışmaların oldukça memnuniyet verici olduğunu söyledi. "Yapmamız gereken şey altyapı çalışmalarımızı tamamlamak ve hattın cazibesini arttıracak çalışmalar ortaya koymak" diyen Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere, Çin-Avrupa arasında her sene artan ticaret rakamlarını yakalamak ve herkesin fazla fazla pay almasını sağlamak oldukça mümkündür. Sizlerle ve Azerbaycan ile imzaladığımız, daha da önce zikrettiğim 'Yol Haritası'nda bu adımları belirlemiştik. İnşallah yakında üçüncü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları toplantısında kaydettiğimiz ilerlemeye bakabilecek ve kendimize yeni hedefler koyabileceğiz. Orta Koridor'un Avrupa'ya kesintisiz bağlantısının sağlanması noktasında bizler Bakü-Tiflis-Kars hattına önem vermekteyiz ve bu hatta uzun vadede yüksek hacimlerde yük taşınacağına eminiz. Ülkemiz, önümüzdeki 20 sene içinde demiryolu altyapısını radikal bir seviyede dönüştürmeyi planlamaktadır. Yakın zamanda attığımız birtakım adımlarla bu dönüşüme başlamış durumdayız. Bu sene içerisinde Bulgaristan ile 2. demiryolu bağlantısı için imza attık. Bakü-Tiflis-Kars hattına da ikinci hattı inşa ettiğimizde Orta Koridor, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya yüksek hacimlerde yükü mod değiştirmeye gerek kalmadan saatler içerisinde yetiştirebilir durumda olacak. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan ile Nahçıvan-Kars demiryolu projesi niyetimizi üst düzeyde tesis ettik. Zengezur Koridoru açıldığında Orta Koridor yüklerini bu koldan da yürütme şansımız olacak. Ayrıca, Kazakistan'ın yüklerini ülkemiz limanlarından doğrudan Amerika kıtasına sevk edecek hatlar da tesis edebileceğimizi bildirmek istiyorum. Dilerseniz bu konuyu araştırmak üzere Bakanlıklarımızdan teknik bir heyet oluşturabiliriz. Sizlerin yük arzı ve bizlerin denizcilik sektörü ve altyapısı sayesinde yeni pazarlara açılabileceğimiz çalışmalar yürütmek ve Orta Koridor'un potansiyelini ortaya çıkarmanın üzerine gidebileceğimiz bir çalışmada bulunmak bizleri oldukça memnun eder" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, mevkidaşına ayrıca demiryolu araçlarının temini, bakımı, modernizasyonu başta olmak üzere birçok konuda teknik iş birliği yapmaya hazır olduklarını da ileterek, "Kazakistan demiryollarıyla eğitim, danışmanlık hizmeti ve tecrübe paylaşımı konularında da iş birliği yapabiliriz" dedi.

DENİZCİLİK ALANINDA HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Denizcilik alanında da iki dost ülke olarak yapılacak iş birliklerine her daim açık olduklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Planlamakta olduğunuz herhangi yeni tersane ve liman inşası çalışmalarından ülkemizin bu alanda tecrübeli şirketlerinin katkıda bulunabileceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

UÇUŞ FREKANSLARI İKİ KATI ARTTI

Bakan Uraloğlu, "Geçtiğimiz sene uçuş frekans sayılarının iki katı kadar arttırılması, havacılık sektörlerimiz açısından çok faydalı olmuştur. Her iki taraftan çeşitli firmalar pazara katılarak rekabetçiliği arttırmış ve çeşitli destinasyonlardaki yüksek talebi karşılamıştır. Bu alandaki başarılı iş birliğinin devamını diliyorum. Mevcut durumda her iki ülkenin taşıyıcılarına haftada 7 frekans tarifeli kargo sefer hakkı tanınmıştır. Frekans artışlarının getirdiği faydaya dayanarak bu hakkın daha fazla olabileceğini, bir sayı vermek gerekirse haftada 30 frekansa yükseltilebileceğini düşünüyoruz" dedi.