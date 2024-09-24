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Bakan Uraloğlu, InnoTrans 2024'te Ulaştırmanın Geleceğini Görüştü

Bakan Uraloğlu, InnoTrans 2024'te Ulaştırmanın Geleceğini Görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen InnoTrans 2024'te yerli firmaların projelerini inceledi ve ulaştırmanın geleceğine dair önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen InnoTrans 2024'te önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "InnoTrans 2024'te ulaştırmanın geleceğine dair önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Yolcuların bilgiye dair beklentilerinin karşılanmasından enerji verimliliğine, dijital ağlardan yapay zekanın ulaştırmada kullanımına kadar toplu taşımada hareketlilik ve verimliliğe odaklanan projeleri inceledik. Bizleri gururlandıran yerli firmalarımızın standlarını ziyaret ettik. Firma yetkililerinden çalışmaları ve fuar hakkında bilgi aldık. 350 km/saat tasarım hızına sahip, konforun ve güvenliğin üst seviyede ulaştığı tren setleri başta olmak üzere ulaştırmanın gelecekteki standartlarını gösteren bu önemli etkinlikte Türkiye olarak 64 şirketleri yer aldık. Yerli ve milli yatırımları desteklemeye, en kaliteli ulaştırma çözümlerini vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Teknoloji Politika Ekonomi Almanya Dünya

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