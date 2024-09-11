Bakan Uraloğlu Güney Kore'de temaslarda bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Güney Kore Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, "Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) kapsamında geldiğimiz Güney Kore'de Seul Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Salih Murat Tamer ile Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler, yatırım ve işbirliği fırsatları konularında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi. Uraloğlu, ardından Güney Koreli mevkidaşı Sang-Woo ile görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Güney Kore Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Park Sang-Woo ile bir araya geldik. Ulaştırma ve altyapı alanında güçlü ve gelişmiş iki ülke olarak iş birliği alanlarımızı ve potansiyel projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.