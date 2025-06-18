Bakan Uraloğlu, Bulgaristan'da Başbakan Jelyazkov ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Başbakanı Sayın Rossen Jeliazkov ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sayın Grozdan Karacov ile Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Sayın Ivan Ivanov'un da yer aldığı heyetlerarası görüşmemizde; ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Bulgaristan ile ilişkilerimizi derinleştirme adına görüşler paylaştık. Özellikle yaz aylarında kara yolu ile Türkiye'ye dönmek isteyen gurbetçilerimizin Bulgaristan sınırında yaşadıkları yoğunluğun azaltılması konusunu da gündeme getirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.