Bakan Uraloğlu, Berlin'de Raylı Sistemler Fuarı'na Katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 'INNO TRANS 2024 Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı'na' katıldı.

Bakan Uraloğlu fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Raylı sistemler ve taşımacılık sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getiren, "INNO TRANS 2024 Fuarı" na bu yıl, 64 Türk firmasıyla katılmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle "Kalkınma Yolu" projemizde, etkili ve sürdürülebilir ulaşımı hedefleyerek, taşımacılıkta raylı sistemlerin payını artırmayı hedefliyoruz. Ortaya koyduğumuz yüksek teknoloji ve sürdürülebilirliği önceleyen eserler ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu Dünyaya taşıyoruz" dedi.