Bakan Uraloğlu, Berlin'de Raylı Sistemler Fuarı'na Katıldı
Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşen 'INNO TRANS 2024' fuarına katılarak, Türk firmalarının fuardaki yerini vurguladı ve Türkiye'nin raylı sistem teknolojileri alanındaki hedeflerini açıkladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 'INNO TRANS 2024 Raylı Sistem Teknolojileri ve Taşımacılık Fuarı'na' katıldı.
Bakan Uraloğlu fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Raylı sistemler ve taşımacılık sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getiren, "INNO TRANS 2024 Fuarı" na bu yıl, 64 Türk firmasıyla katılmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle "Kalkınma Yolu" projemizde, etkili ve sürdürülebilir ulaşımı hedefleyerek, taşımacılıkta raylı sistemlerin payını artırmayı hedefliyoruz. Ortaya koyduğumuz yüksek teknoloji ve sürdürülebilirliği önceleyen eserler ile Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu Dünyaya taşıyoruz" dedi.
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