Bakan Uraloğlu Almanya'da Sivil Toplum ve İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Almanya'da Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve İş Dünyamızın Temsilcileriyle bir araya geldik. Toplumun sesi STK'larımız ve ticaretin en önemli unsurları iş insanlarımız ile ülkemizi daha ileriye götürmek için iş birliğini sürdüreceğiz" dedi.