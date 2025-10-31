Bakan Tekin, 'UNESCO 43'üncü Genel Konferansı' kapsamında eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'na katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde İran, Pakistan ve Kırgızistan Eğitim Bakanları ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 194 ülkeden 5 binin üzerinde temsilci ve akademisyenin katılımıyla ilk kez Orta Asya'da düzenlenen UNESCO 43'üncü Genel Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkili görüşmelerde; ülkeler arasındaki eğitim ilişkilerinin geliştirilmesi, mevcut eğitim iş birliği anlaşmalarının güncellenmesi ve yeni ortak program alanlarının belirlenmesi konuları ele alındı.

Bakan Tekin, ikili görüşmeler kapsamında ilk olarak İran Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yükseköğretim Bakanı Simaei Sarraf ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Tekin, "Türkiye ve İran dünyada birbirleriyle en iyi geçinen, geçinmesine de gerek olan, dünyaya örnek olan iki kardeş ülke. İlave olarak, bölgedeki gelişmeler Türkiye ve İran ilişkilerinin daha iyi bir noktaya gelmesini zorunlu kılıyor. Biz de İran ile ilişkilerimizin güçlendirilmesini, daha iyi bir noktaya getirilmesini arzu ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye'nin komşu ülkelerle 1950'li yıllarda imzalanan bazı iş birliği anlaşmalarının günümüzün hızlı gelişen eğitim dinamiklerini artık yeterince yansıtamadığını belirtti. Ortak diploma programları, elektronik ortamda yürütülen eğitim faaliyetleri ve uluslararası uygulamaların mevcut anlaşmalarda hukuki zemin bulmakta zorlandığını kaydeden Tekin, bu nedenle eğitim alanındaki iş birliklerinin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği hızda revize edilmesinin önemini vurguladı.

İranlı Bakan Sarraf da yeni iş birliği sözleşmelerine ihtiyaç olduğunu, eğitim alanındaki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini söyledi. İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin dünyadaki en güçlü ikili ilişkilerden biri olduğunu kaydeden Sarraf, Türkiye'de çok sayıda İranlı üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü, benzer şekilde İran'da da Türk öğrencilerin öğrenimlerine devam ettiğini bildirdi.

'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK ARZUSUNDAYIZ'

Pakistan Mesleki Eğitim Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile de bir araya gelen Bakan Tekin, geçen hafta Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği organizasyonu ile 100 civarında öğrenciyi Türkiye'de misafir ettiklerini hatırlattı. İki ülkenin de sahip olduğu tecrübe ve birikimi birbiriyle paylaşmalarının çok yararlı sonuçlar doğuracağında hemfikir olduğunu ifade eden Tekin, bu alanlardan birinin mesleki ve teknik eğitim olduğunu aktardı. Tekin, bu konuda Türkiye'nin tecrübelerini aktarmaktan memnun olacağını belirtti.

Bakan Wajiha Qamar da ortak eğitim konularının geliştirilmesini arzu ettiklerini paylaşarak "Türkiye, Pakistan'ın bütün alanlarda her zaman yanında yer alıyor. Bundan dolayı Türkiye'ye minnettarız. Pakistanlı öğrencilerle de bir araya geldim, onlar da müteşekkir olduklarını söylediler. Türkiye ile siyasi, ekonomik ve eğitim gibi tüm alanlarda ilişkilerimizi sürdürmeye hazırız ve bundan çok memnunuz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ'

Bakan Tekin, ikili temasları çerçevesinde son görüşmesini Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendırbaeva ile gerçekleştirdi.

Türk dünyası ile eğitim iş birlikleri geliştirmeye büyük önem verdiğini dile getiren Tekin, daha önceki bazı anlaşmaların revize edilmesi gerektiğini söyledi. Eğitimde çok yeni gelişmeler olduğunu kaydeden Tekin, "Tecrübe paylaşımını yaparken sürekli kendimizi ve bu ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Arkadaşlarımız bir uluslararası sözleşmeye nihai halini verdiler. Bunu Ankara'da ya da Bişkek'te imzalayabiliriz" diye konuştu.

Kırgızistan'da Türkiye Maarif Vakfının çalışmalarını hızlı şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Tekin, bu kurumları önemsediklerini bildirdi. Bakanlık olarak yapay zeka konusuna özel önem verdiklerini, bu konuda altyapıyı oluşturmayı sürdürdüklerini, öğrenci ve öğretmenlerle teknolojinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler yaptıklarını anlatan Bakan Tekin, "Dünya çok hızlı gelişiyor, eğitim teknolojileri çok hızlı gelişiyor. Tüm bu gelişmeleri takip ederken yerel unsurların da ihmal edilmemesi gerekiyor. Etik unsurların ihmal edilmemesi lazım. Hem programlarımızda hem de ders kitaplarımızda bu gelişmeleri takip ediyoruz, yerel unsurları entegre ediyoruz, bu etik unsurlar konusuna müfredatımızda yer veriyoruz. Her yıl ülkemizde yaklaşık 200 milyon ders kitabını ücretsiz basıp dağıtıyoruz. Ayrıca bu kitapların tamamı bir portalda kayıtlı. Ders kitaplarında ve programındaki verilerin gündelik hayatta beceriye dönüşmesi ile ilgili uygulamalar, elektronik ortamda çocuklarımızın kullanımına açılmış durumda. Biz bütün bu tecrübelerimizi Kırgızistan'la paylaşmaya hazırız. Bunların yanında yapay zekanın kullanımını eğitimde yaygınlaştırmaya başladık. Bu konuda da iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Kırgız Bakan Kendırbaeva da Türkiye ile çok iyi olan ilişkileri, özellikle eğitim alanında daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Ortak dil projesine destek verdiklerini kaydeden Kendırbaeva, bunun iş birliğine önemli katkı yapacağını belirtti. Kendırbaeva, Türkiye'nin eğitimde yapay zekayı ve teknolojiyi kullanımını yakından takip ettiklerini ve takdirle izlediklerini belirterek bu konuda da birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi. Kendırbaeva, "Türkiye'nin, eğitim alanında teknoloji kullanımı konusunda desteğini bekliyoruz. İnsansız hava araçları ile ilgili iş birliği yapmak istiyoruz. Genç teknisyenler yetiştirme konusunda iş birliği arzusundayız" dedi.

TEKİN'DEN BAKANLARA 'EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ' VE '1'İNCİ EĞİTİM DİPLOMASİSİ FORUMU'NA DAVET

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikili görüşmelerde bulunduğu tüm Bakanları 2026 yılı Haziran ayında İstanbul'da yapılacak Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne ve 1'inci Eğitim Diplomasisi Forumu'na davet etti. Görüşmeler kapsamında Bakan Tekin ve mevkidaşları arasında karşılıklı hediyeleşmeler de gerçekleşti.

Bu temaslar; Türkiye'nin eğitim diplomasisini bilgi, teknoloji ve değer paylaşımı ekseninde yeni bir küresel etki alanına dönüştürme kararlılığının bir göstergesi olarak dikkati çekti.