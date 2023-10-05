Bakan Tekin, KKTC'de Hala Sultan İlahiyat Koleji'ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hala Sultan İlahiyat Koleji'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Programımıza Kıbrıs'ımız için bir değer olan Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret ederek devam ettik. Medeniyetimizin ortaya koyduğu insan, toplum ve gelecek tasavvurundan hareketle içinde yaşadığımız modern zamanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her kademedeki din eğitimi ve öğretimi uygulamalarında bütünlükçü bir yaklaşımı destekliyoruz. İnancını, değerlerini ve kimliğini zor şartlar altında koruyan bu asil milletin simgesi olan Hala Sultanların, Öğretmen Refika Hanımların hatıraları için yapılan kolejimiz Kıbrıs Türk halkının gücüne güç katmış. Okulumuzda eğitim yükümüzün ortağı öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. Taleplerini ve önerilerini dinledik, notlarımızı aldık. Bizleri ağırlayan eğitimci kadromuza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.