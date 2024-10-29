Bakan Şimşek: Türkiye Büyüme Sorunu Yaşamıyor

RİYAD'da düzenlenen panelde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme sorunu yaşamadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Future Investment Initiative' kapsamında 'Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?' başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını söyleyen Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" dedi.

Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğinin altını çizen Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttığını dile getirdi.

Uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirten Bakan Şimşek, Türkiye'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğunu ve bunun Türkiye'nin büyümesi için bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını da vurgulayan Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.