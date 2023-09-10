Bakan Özhaseki, Riyad'da 'The Line' projesinin sergisini inceledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı resmi ziyarette NEOM Projesi'nin parçalarından biri olan 'The Line' projesinin sergisini inceledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı resmi ziyarette NEOM Projesi'nin parçalarından biri olan 'The Line' projesinin sergisini inceledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya