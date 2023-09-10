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Bakan Özhaseki, Riyad'da 'The Line' projesinin sergisini inceledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı resmi ziyarette NEOM Projesi'nin parçalarından biri olan 'The Line' projesinin sergisini inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı resmi ziyarette NEOM Projesi'nin parçalarından biri olan 'The Line' projesinin sergisini inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Suudi Arabistan Riyad Dünya Güncel Haberler

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