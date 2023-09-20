Bakan Özhaseki: Katar ile iş birliğine devam edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, New York'ta Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, "Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, New York'ta Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, "Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletler'in 78'inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile bir araya geldi. New York'ta Türk Evi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre konusunda yapılabilecek yeni iş birlikleri ve Türkiye'nin 'Sıfır Atık' projesi ele alındı. Bakan Özhaseki, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen 'Sıfır Atık' hareketimiz başta olmak üzere çevre projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede attığımız ve ortak evimiz dünya için hayata geçireceğimiz adımları anlattık; tecrübelerimizi paylaştık. Tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemiz Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Katarlı Bakan Thani ise gelecek ay Türkiye'ye ziyarette bulunacağını belirtti.