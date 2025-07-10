Bakan Murat Kurum, Roma'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na Katıldı

Bakan Murat Kurum, Roma'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na Katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roma'da düzenlenen '2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı'na Türkiye'yi temsilen katıldı ve Türkiye'nin barış çabalarını vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roma'da düzenlenen '2025- Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'nde ortaklaşa düzenlediği '2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı'na Türkiye'yi temsilen katıldı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna İyileştirme Konferansı için Roma'dayız. Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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