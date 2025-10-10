Bakan Kurum: Tüm ülkeler için afet yönetiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunuyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa seferberliğine ilişkin, "Tüm ülkeler için afet yönetimi deneyiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunuyoruz. Gerek Ukrayna'da gerek Filistin'de gerek Suriye'de ve başka ülkelerde de bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun Kentsel Kalkınma, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi'nin 86'ncı Oturumu için gittiği Cenevre'de, Türkiye'nin inşa ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Farklı ülkelerin hükümet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticilerinin katıldığı programda asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların yer aldığı görüntüler izletildi. Bakan Kurum, küresel ölçekli rakamlarla dünyadaki konut arzına yönelik gelişmeleri, Türkiye'nin hayata geçirdiği sosyal konut projelerini, kentsel dönüşüm çalışmalarını, deprem bölgesindeki 453 bin konutluk inşa seferberliğini, sürdürülebilir şehircilik çalışmalarını ve 500 bin sosyal konut projesine yönelik hazırlıklarını anlattı.

'TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ ORANINI YÜZDE 66'YA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR'

Bakan Kurum, konut sektöründe dünya genelinde pandemiyle beraber tetiklenen daralmanın farklı coğrafyalardaki savaşlar, iklim değişikliğine bağlı göçlerle hızla arttığına dikkati çekti. Dünyadan ev sahipliği oranlarına ilişkin verileri paylaşan Bakan Kurum, Türkiye'nin yüzde 56 olan ev sahipliği oranını 2035'e kadar yüzde 66'ya çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

SOSYAL KONUT ÜRETİMİNDE ANA AKTÖR ÜLKE

Türkiye'nin konut üretimine sadece barınma politikası olarak bakmadığının altını çizen Bakan Kurum, "Aynı zamanda afetlere dirençli şehirciliğin, erişilebilir barınma imkanlarının, yeşil, akıllı, iklim değişikliğine uyumlu, bölgesel ihtiyaçları karşılayan ve yalnızca ülke ölçeğinde değil, uluslararası alanda da bir devletin sosyal konut üretiminde nasıl ana aktör olabileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz" dedi. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında Türkiye'nin 45 firmayla dünya ikincisi olduğunun ve Türk müteahhitlerin 137 ülkede faaliyet gösterdiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Bu kapsamda yaklaşık 545 milyar doları bulan, 12 bin 600 civarında projeyi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'EV SAHİBİ OLMAYAN TEK BİR DAR GELİRLİ VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK' HEDEFİ

Türkiye'nin sosyal konut projeleri kapsamında 25 yılda 5 milyon vatandaşa barınma imkanı sağlayan 1 milyon 740 bin konutu, sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa ettiğini dile getiren Bakan Kurum, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşına 'Ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak' sözünü veren ve bu cesareti gösteren ender ülkelerden bir tanesi. Verdiği sözü tutmak için de tüm imkanlarını seferber etmektedir. Ekonomik nedenlerle ev alma hayali bile olmayan dar gelirli insanımıza bu tür açık hedeflerle seslenmek hem toplumsal güveni ve umudu tesis etmiş, hem de çalışma azmimizi en yüksek noktaya çıkarmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE SAĞLAM KALAN TOKİ KONUTLARI ÖRNEĞİ

6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinde TOKİ tarafından yapılan sosyal konutların hasar görmediğini ifade eden Bakan Kurum, "TOKİ konutlarımıza ilişkin vatandaşımızda da şu kanaat var; 'TOKİ evleri, devletin yaptığı bu evler güvenlidir. Gerçekten her türlü altyapıya sahiptir.' Bu güveni de tesis etmek önemli. Bunu diyebilmesi, bu eşsiz kurumun sadece ev değil toplumsal güveni de inşa ettiğini göstermiştir" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT ÜRETİMİ

Bakan Kurum, deprem bölgesinde devam eden inşa seferberliğine yönelik olarak "15 gün sonra ilk temellerimizi attık. 45 gün sonra ilk konutları teslim ettik. ve şu an saatte 23, günde 550 konut üretilmektedir. Geçtiğimiz günlerde 304 bin konutu teslim ettik ve şu an devam eden 148 bin konutumuzu da yine bu manada yapıyoruz. Bu süreci başarıyla yürütmek için milletimizle el ele verdik. Bugün itibarıyla baktığımızda hak sahibi olan vatandaşlarımızın yüzde 70'inin konutunu bitirdik ve teslim ettik. Bu her 3 depremzededen 2'sinin konutu bitmiş ve teslim edilmiş demek" açıklamasında bulundu.

'BAŞKA ÜLKELERDE DE BU DENEYİMİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa tecrübesini savaş ve çatışmalar nedeniyle yıkıma uğrayan ülkelerde de hayata geçirebileceklerine işaret eden Bakan Kurum, "Afet bölgesinde 300 bini aşkın konutu kısa sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edilmesi, yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflenmesi tüm ülkeler için afet yönetimi deneyiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunmaktadır. İnşallah tüm dünyada barışın hakim olduğu bir süreçte gerek Ukrayna'da, gerek Filistin'de, gerek Suriye'de ve başka ülkelerde de bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade ederim" dedi.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Türkiye'nin sosyal konut alanında 500 bin konutluk yeni bir projeyi daha hayata geçireceğini dile getiren Bakan Kurum, "Konutu hiç olmayan vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla ev sahibi olması için 500 bin sosyal konut projesi açıkladık. Tabii bu karma sistemle bir yandan düşük taksitli satışlarla mülkiyet imkanı sunuyor, bir taraftan da kiralık konut modelini hayata geçiriyoruz. Burada memur, işçi ailelerimiz, şehit gazi ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız için kontenjanlar ayırıyoruz ve bu kontenjanlara göre de kura sistemiyle noter huzurunda bu ailelerimizi belirliyoruz" diye konuştu.

'YAPI SEKTÖRÜMÜZ GERÇEKTEN TECRÜBELİ'

Türkiye'nin yapı sektöründe kamusal bir başarıya imza attığını vurgulayan Bakan Kurum, "Bu süreci 2 şeye borçluyuz. Bunlardan biri devletimizin kararlılığı ve milletimizin devletine olan güvenidir. İkincisi ise yapı sektörümüz gerçekten tecrübeli. TOKİ Başkanlığımız, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası'yla 1400 belediyenin altyapısını yürüttüğümüz gerçekten azimli yüksek, hızlı, kaliteli personele sahibiz" dedi.

'TÜRKİYE DENEYİMİYLE DOSTLARININ HER ZAMAN YANINDA'

Tüm bu projelerle gücünü ortaya koyan Türkiye'nin konut arzına yönelik ortak projeleri uluslararası iş birlikleriyle yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da insanlığa ve insanlığın ürettiği tüm bu tecrübeyi titiz bir şekilde dikkate almaya devam edecektir. Küresel tecrübeyi kendi ülkesinin cari gerçekleriyle harmanlamaya ve yeni bir form olarak vatandaşlarına ve insanlığın hizmetine sunmaya devam edecektir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel sektörün gücüyle, kamu tecrübesi ve bankacılık deneyimiyle dostlarının her zaman yanındadır. Bilhassa erişilebilir konut üretimine dair her türlü ortaklık arayışına cevap vermeye ve bu konuda yapıcı bir aktör olmaya, bu bilgi birikimini paylaşmaya hazırdır" dedi.

UNECE İCRA DİREKTÖRÜ MOLCEAN: TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Direktörü Tatiana Molcean, Bakan Kurum'a sunumu için teşekkür ederek, "Türkiye'ye duyduğum takdiri bir kez daha dile getirmek isterim. Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı gerçekten takdire şayandır. Bu yalnızca konut sektörüyle ya da bu alandaki yatırımlarınız ve etkileyici ilerlemenizle sınırlı değil; aynı zamanda daha geniş sürdürülebilirlik gündemine yaklaşımınızda da açıkça görülmektedir. Eminim ki özellikle iklimle ilgili alanlarda çalışan diğer meslektaşlarımız da Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de öncü bir rol üstlendiğini gözlemlemiştir. Bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ederim. Artık önümüzde net bir görev listesi bulunuyor. Bize düşen, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin iyi uygulamalarından ilham alarak, bu hedefleri birlikte çalışarak gerçeğe dönüştürmektir" ifadelerini kullandı.

WMO GENEL SEKRETERİ SAULO: MEKANİZMA GİBİ İŞLEDİĞİNİ GÖRMEK ETKİLEYİCİYDİ

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo ise "Az önce izlediğimiz etkileyici video ve dinlediğimiz ayrıntılı, kapsamlı sunum için de minnettarım. Bu girişimin aynı anda birçok şeyi inşa etmeyi amaçlayan bir mekanizma gibi işlediğini görmek gerçekten etkileyiciydi. Bu çalışma, yalnızca halkınıza güvenlik sağlamakla kalmıyor; refah, esenlik ve güven duygusunu da beraberinde getiriyor. Ayrıca geleceği de düşünüyorsunuz. Bu nedenle hepinize ve elbette hükümetinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

UNDRR DİREKTÖRÜ ALBRITO: İŞ BİRLİĞİ RUHUYLA İLERLEMEYİ UMUYORUM

Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü Paola Albrito da Türkiye'nin afetlerle mücadeledeki tecrübesinin kıymetli olduğunun altını çizerek, "Afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmek ciddi bir zorluktur ve böyle olmaya da devam edecektir. Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmadaki cömertliği, ülkeleri bir araya getirerek ortak zafiyetleri ele alma ve paylaşım ortamı oluşturmadaki istekliliği gerçekten takdire değer. Bu nedenle, Türkiye'nin deneyimden yararlanarak iş birliği ruhuyla bu yolda birlikte ilerlemeyi sürdürebilmeyi umuyorum" diye konuştu.

TOPLANTIYA ULUSLARARASI KATILIM

Toplantıya ayrıca Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev, Azerbaycan Daimi Temsilcisi Galib İsrafilov, Slovenya Dayanışma Temelli Gelecek Bakanı Simon Maljevac, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov, Malta Sosyal ve Erişilebilir Barınma Bakanı Roderick Galdes, Malta Daimi Temsilcisi Randolph de Battista, Macaristan Daimi Temsilcisi Zsofia Havasi, UN Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, UN Habitat Cenevre Ofisi Direktörü Graham Alabaster, UNEP Avrupa Bölge Direktörü Arnold Kreilhuber ve Tacikistan Büyükelçisi Sharaf Sheralızoda katıldı.