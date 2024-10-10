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Bakan Kurum, Azerbaycan'da Rus İklim Temsilcisi ile Görüştü

Bakan Kurum, Azerbaycan'da Rus İklim Temsilcisi ile Görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'da Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile yapılan görüşmede, COP 31'in iklim değişikliği konusundaki iş birliklerine katkıda bulunacağına dikkati çekti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pre-COP29 etkinliğine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü.

Bakan Kurum görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede; COP 31'in; ülkemizin, iklim değişikliği konusundaki başarılı çalışmalarını güçlendireceğine, küresel anlamda pek çok önemli atılıma ve iş birliğine öncülük edeceğine olan inancımızı belirttik. Sayın Edelgeriyev'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İklim Değişikliği Murat Kurum Azerbaycan Politika Ekonomi Çevre Dünya Rusya

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