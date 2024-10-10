Bakan Kurum, Azerbaycan'da Rus İklim Temsilcisi ile Görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pre-COP29 etkinliğine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile görüştü.

Bakan Kurum görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede; COP 31'in; ülkemizin, iklim değişikliği konusundaki başarılı çalışmalarını güçlendireceğine, küresel anlamda pek çok önemli atılıma ve iş birliğine öncülük edeceğine olan inancımızı belirttik. Sayın Edelgeriyev'e teşekkür ediyorum" dedi.