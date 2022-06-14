Bakan Karaismailoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla tünelin kazı tamamlanma törenine katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Bojan Kumer ile dün Türk firmalarının yapını üstlendiği T7 Mlinarji Tüneli'nin kazı çalışmasının tamamlanma törenine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Bojan Kumer ile dün Türk firmalarının yapını üstlendiği T7 Mlinarji Tüneli'nin kazı çalışmasının tamamlanma törenine katıldı. Slovenya'da Alp Dağlarını delmekte olan Türk firmaları liderliğindeki konsorsiyum, T7 Tünelini 370 günlük öngörülen kazı süresinin çok daha altında, 266 günde tamamlandığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu törende şunları kaydetti; "2011 yılında imzalanan Türkiye ile Slovenya arasında Stratejik Ortaklık Belgesi sonrasında ekonomik ilişkilerimiz de büyük bir ivme kazandı. Bu çerçevede, ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doların üzerinde seyretmektedir. Türkiye olarak, başta müteahhitlik olmak üzere hizmetler sektöründe gelişmiş bir altyapıya ve önemli bir deneyime sahibiz. 131 ülkede, 450 milyar doların üzerinde, 11 binden fazla proje üstlenildi. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması listesinde ülkemiz, 42 firma ile ilk üçte yer almaktadır. Türk müteahhitlik firmalarımız, Avrupa'da karayolu, tünel, köprü, demiryolu gibi yaklaşık 200 altyapı projesi üstlenmiştir. Karavenke tüneli de dahil Slovenya'daki birçok projede Türk müteahhitlerin imzasını görüyoruz. Bu proje ile birlikte ise müteahhitlerimiz Slovenya'nın en stratejik ve önemli yatırımını üstleniyorlar. Slovenya'yı Avrupa'nın lojistik kapısı olarak konumlandıran Koper Limanı ile bu koridor üzerindeki hizmet kapasitesi artacak, hizmetin güvenilirliği de en üst seviyeye çıkacak. Lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, Orta Koridor'da, Asya ve Avrupa arasında alternatif, güçlü bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Çin'den Londra'ya kadar uzanan tarihi ipek yolunun 'Orta Koridoru'nda yer alan Türkiye'nin uluslararası ticaretteki önemi bir kez daha kanıtlandı. Türkiye olarak hiç ara vermeden projelerimize devam ederek adeta dünyanın lojistik koridoru olduk. Önümüzdeki 30 yılda yapmayı planladığımız 189 milyar dolarlık ulaştırma yatırımında en büyük payı demiryolu sektörüne ayırmayı ve hali hazırda yük taşımalarındaki yüzde 5 olan demiryolu payını yaklaşık yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz." Demirören Haber Ajansı / Dünya Adil Karaismailoğlu Slovenya Türkiye Dünya Haberler

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