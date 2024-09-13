Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 Dönem Başkanı Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, toplantı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerde; Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel C. Fick ile bir araya geldi.

İKİ AYRI OTURUMDA KONUŞMA YAPACAK

Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı kapsamında; "Dijital Kapsayıcılık, Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik" ile "Dijital Devlet-Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek"; "Çevrimiçi Bilgi Bütünlüğü ve Dijital Ekonomide Güven" ile "Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zeka" temasıyla gerçekleştirilecek iki ayrı oturumda konuşma yapacak.