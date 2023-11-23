Bakan Işıkhan, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarını sürdürdüğü Bakü'de Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "'Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan Türkiye.' İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinin Çalışma Bakanları olarak Azerbaycan milli lideri merhum Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Bu vesileyle cesaretleri ile tarihe kazınan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Can Azerbaycan ile ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin" dedi.