Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumuna katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya