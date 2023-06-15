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Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas ile görüştü

Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas ile görüştü

Dünya Haberleri

p>NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

p>NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi.  Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Milli Savunma Bakanı Litvanya Belçika Brüksel Dünya Haberler

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