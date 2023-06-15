Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas ile görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya