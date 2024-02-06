Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta resmi temaslarda bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Güler, Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani ile bir araya geldi. Ayrıca, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Rıza ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı ve Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak'ta CumhurbaşkanI Abdullatif Cemal Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sabbar Hatim Es-Sudani ile bir araya geldi. Bakan Güler ayrıca, Iraklı mevkidaşı Sabit Muhammed Rıza ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Güler'in mevkidaşı Sabit Muhammed Rıza El-Abbasi ile görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İkilinin bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundukları toplantıda Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadeleri kullanıldı.