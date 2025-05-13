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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan'da Temaslarda Bulundu
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor.

Millİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler temasları kapsamında, Zafer Anıtı'nı ve Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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