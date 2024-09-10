Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'a gitti. Burada Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya gelerek ikili meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu toplantı, bölgesel güvenlik ve iş birliği açısından önem taşıyor.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Gürcistan'da Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüştü.