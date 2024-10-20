Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Güler, yeni göreve başlayan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.
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