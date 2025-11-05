Bakan Göktaş, Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Yenilikçi Yaklaşımları Tanıttı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde sosyal hizmet sunumunda insan odaklı yaklaşımlar ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, zirve marjında Özbekistan ev sahipliğinde düzenlenen 'Son Halkadan Başlamak: Sosyal Hizmet Sunumunda Yenilikler ve İnsan Odaklı Yaklaşım' oturuma katıldı.
Oturuma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göktaş, "İnsan odaklı yaklaşımlarımızı dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla buluşturarak veri temelli, yenilikçi sistemler geliştiriyoruz. Erişilebilir ve kapsayıcı sosyal hizmetlerimizi, çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.