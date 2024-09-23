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Bakan Göktaş, Türkiye'nin Koruyucu Aile Modelini Tanıtacak

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Koruyucu Aile Modelini Tanıtacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emine Erdoğan ile birlikte BM Genel Kurulu kapsamında üst düzey bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modeli tanıtılacak ve küresel seferberlik çağrısı yapılacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile düzenleyecekleri üst düzey yan etkinlikle Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini aralarında diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşleri, bakanları, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yetkililerine anlatacaklarını, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacaklarını açıkladı.

Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve MÜSİAD tarafından düzenlenen İş Zirvesi'nde, ABD'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı.Kültürlerini en güzel şekilde temsil eden Türklerin iki ülke arasında insani bağlar kurduğunu aktaran Göktaş "Sizlerin özverili çalışmaları hem ana vatanımızda hem de yurt dışındaki imajımızı güçlendiriyor. Türkiye ve ABD, coğrafi olarak dünyanın iki farklı noktasında yer alsalar da halkları arasında güçlü bir anlayış, dostluk ve is¸ birliği bağı var" diye konuştu. Bu bağların yalnızca devletler arası ilişkilerle sınırlı olmadığını aktaran Göktaş, "Aksine, aramızdaki en kalıcı ve sağlam köprüler, halklarımızın birbirleriyle kurduğu doğrudan iletişim, karşılıklı saygı ve ortak kültürel değerlerle inşa edilmiştir. İşte bu noktada, bizler gibi toplum temsilcilerine büyük görevler düşüyor" ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak BM 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, üst düzey bir yan etkinlik yapacaklarını vurgulayan Göktaş, geçen sene "sosyal refahın adil dağılımı" temalı yan etkinlik yaptıklarını, bu seneki üst düzey yan etkinliğin temasının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Gönül Elçileri projesi olacağını ifade etti. Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü gerçekleştirilecek üst düzeyli yan etkinlik kapsamında, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir gören Türkiye'nin koruyucu aile hizmet modelini, diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine anlatacaklarını dile getiren Göktaş, UNICEF ile iş birliğinde yapacakları faaliyette, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı da yapacaklarını belirtti. Göktaş, Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmetleri sunduklarını da ifade ederek, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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