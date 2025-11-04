Haberler

Bakan Göktaş, Katar'da Sosyal Hizmetler Üzerine Uluslararası İş Birlikleri İmzaladı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doha'da düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Sierra Leone ve Singapur'un aileden sorumlu bakanlarıyla iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Görüşmelerde kadın, çocuk ve aile politikaları üzerinde duruldu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Sierra Leone, İsveç, Singapur'un aileden sorumlu bakanlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, Sierra Leone Sosyal Refah Bakanı Melrose Karminty, İsveç Sosyal Hizmetler Bakanı Camilla Waltersson Grönvall ve Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Göktaş, Bakan Karminty görüşmesinde Türkiye ve Sierre Leone arasında 'Sosyal Hizmetler Alanı'nda İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

SİNGAPUR'DAN KORUYUCU AİLE BAKANLAR BİLDİRİSİ'NE İMZA

Görüşmelerde Bakan Göktaş ve Bakan Zulkifli tarafından ise 'Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Singapur Cumhuriyeti Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Bakan Zulkifli'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile odaklı çocuk koruma politikalarını geliştirme amacıyla oluşturduğu Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ni imzalamasıyla önemli bir iş birliği sağlandı.

Bakan Göktaş, anlaşmalarla, aile, kadın ve çocuk refahı ile dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ailenin ve nüfusun korunmasına yönelik çalışmalar ile aile birliğini korumak, kadınları hayatın her alanında güçlendirmek, çocuk haklarını gözetmek ve engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek için iş birliklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

UNDP VE IOM TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Göktaş, ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle de görüştü.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Bürosu Direktörü Ivana Zivkovic görüşmesinde Göktaş, UNDP ile olan düzeyli stratejik ortaklıklarına büyük değer verdiklerini belirterek, UNDP ile Türkiye'de bakım ekonomisi alanında iş birliklerini daha da geliştirmekten ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya gelen Göktaş, uzun süredir devam eden iş birlikleri olduğunu belirterek, deprem sonrasında bakanlığı ile IOM arasındaki iş birliğinin artmasıyla birlikte ortak çalışmaların ivme kazandığını hatırlattı.

Göktaş, bakanlık ve IOM Türkiye Ofisi arasında göç veya hareketlilik sürecinde risk altında bulunan kişilere yönelik koruma sistemlerini ve yöntemlerini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir projeyi başlatacaklarını kaydederek, gelecekteki ortak projeler aracılığıyla iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title
